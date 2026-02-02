三毛猫の子猫が自分のシッポを追ってクルクル！ 絶対に追いつかないシッポを捕まえようと夢中の子猫がとても愛らしく、「かわいいねぇ」「かわいさマシマシ」とコメント欄が『かわいい』で埋まっています。 【動画：自分の『しっぽ』が気になる子猫→捕まえようとした結果…微笑ましすぎる光景】 保護子猫の日常 YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル』にアップされたのは、子猫が一心不乱に自分のシッポを追いかける姿