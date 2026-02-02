「日本ハム２軍春季キャンプ」（２日、国頭）今キャンプ初の実戦となる紅白戦が行われる。１１時３０分開始予定。１軍キャンプメンバーからは清水優、進藤、吉田、野村、山県、細川、奈良間、矢沢、今川、畔柳が参加する。両チームのスタメンは以下の通り。【紅組】１番・一塁野村２番・中堅矢沢３番・三塁奈良間４番・左翼今川５番・遊撃山県６番・右翼宮崎７番・二塁細川８番・捕手進