元櫻坂46で俳優の松平璃子（27）が2月1日、アリゲーターに所属となったことを発表。タレントとして活動を開始するとし、コメントを寄せた。【写真】櫻坂46“同い年コンビ”松平璃子＆関有美子、シンクロする美しさで魅了松平は「新たなご縁に感謝して、これからも活動ひとつひとつ自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます」などと意気込みを寄せた。今後は、タレント業を中心にモデル活動など幅広い活動を予定している。