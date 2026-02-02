フリーアナウンサー森本毅郎（86）が2日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「森本毅郎・スタンバイ！」（月〜金曜午前6時半）に生出演し、53日ぶりにスタジオ復帰した。森本は昨年12月12日の放送から「熱があって」などの体調不良を理由に同番組を欠席。同15日に肺炎の症状があることや、経過は良好であることなどが代役の土井敏之アナによって説明された。今年1月5日の放送では電話で生出演し、「実はね、まだ肺炎の治療中で入