俳優石原良純は2日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。衆院選（8日投開票）を戦う高市早苗首相（自民党総裁）が、手の治療を理由に、各党党首が出演した1日のNHK「日曜討論」を“ドタキャン”した判断について、一定の理解を示した。高市首相の出演見送りについて、番組冒頭で司会者が「今朝、連絡がありました」と説明。代理出演した田村憲久元厚労相は、首相が前日の遊説時に腕を痛めたとし