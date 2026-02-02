1日、湯沢市では雪下ろし中の事故が相次いで発生しました。屋根からの転落やエアコンの室外機が雪で倒壊し巻き込まれるなど、2人が大けがをしています。湯沢警察署の調べによりますと、1日午前9時40分ごろ、湯沢市秋ノ宮で自宅の小屋の雪下ろしをしていた36歳の男性が屋根から転落しました。男性は腰の骨を折る大けがをしています。また、湯沢市柳町では、73歳の男性が自宅に設置しているエアコンの室外機の囲いの雪下ろしをしてい