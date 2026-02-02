クルマ業界で相次ぐ独禁法違反公正取引委員会がクルマ業界に目を光らせているようです。2025年に公表した独占禁止法（排除措置命令・確約計画の認定・警告等）と取引適正化法（違反事件関係）の措置件数の中から、完成車や部品、車体製造などの自動車関連を対象に措置された件数を見ると、それぞれ次のようになっています。 【一体なにしたの…？】トヨタ系・三菱ふそうなどへの「公取委の警告」（画像で見る）・独占禁止法違反