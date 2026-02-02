グラビアアイドル山田あい（22）が1日、インスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。「FRIDAY豪華100ページレトロなカメラで撮って貰ったの」とつづり。自身の写真を手にした青の過激なランジェリー姿を公開した。この投稿に「エグい」「すげー身体」「あいかわらず凄まじい」「たまらんー」「おヘソが最高」「凄い迫力〜」などのコメントが寄せられている。