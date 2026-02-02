コブクロの小渕健太郎（48）が1日、インスタグラムを更新。ギタリスト布袋寅泰のライブを訪れたことを報告した。「音楽活動、45周年を迎えられた布袋寅泰さんの京王アリーナでのライブへ。それはもう、もうもう、史上最高のライブでした。華やかで、力強く、潔く、大胆で心の底から喜びが溢れ出すような、素晴らしいステージでした。全ての曲に、自分を作ってくれた時代があり、その曲が、今もなお新しく響く。なんてかっこいい