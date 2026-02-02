黒柳徹子（92）が1日、インスタグラムを更新。「徹子の部屋」が50周年を迎えたことを報告し、感謝をつづった。「みなさん、いつも応援してくださってありがとうございます」と書き出し、「おかげ様で『徹子の部屋』は始めてから、この2月で50年になりました」と報告。50周年を祝う花束や、愛犬と寛ぐ様子などを公開した。「50年前に『徹子の部屋』を始めた時は、考えてもいない事でした。一年も続けば嬉しいと、思っていたくらいで