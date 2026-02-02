サッカーのオランダ1部NECナイメヘンに所属するMF佐野航大（22）が、同国の名門アヤックス移籍に向けて同クラブと条件面で基本合意に達したと地元紙テレグラフが1日に報じた。2030年夏までの4年半契約という。一方でNECとの移籍金交渉は難航しているという。アヤックス側は1000万ユーロ（約18億4000万円）に加え、NECに期限付き移籍しているDFカプランの保有権（500万ユーロ相当）を提示したが、NEC側は拒否。移籍金2000万ユーロ