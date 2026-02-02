楽天は２日、沖縄・金武キャンプ２日目をスタートさせた。午前８時３０分過ぎから始まった早出練習では平良、武藤、入江、小森らの若手野手陣が打撃練習。昨季限りで楽天を引退した岡島アンバサダーや、銀次アンバサダーが打撃投手を務め、ブレイク候補たちがバットを振り込んだ。中島や宗山らは早出練習でトレーニングを実施した。１１年ぶりに国内復帰した前田健、現ドラ加入の佐藤、新助っ人右腕のコントレラスら新戦力が