RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜森明子 気象予報士＞プロフィール 厳しい冷え込みと県内の状況 今朝の熊本市は、最低気温が氷点下1.4度となり、午前7時過ぎに観測されました。熊本市で最低気温が0度を下回る「冬日」は、これで今シーズン20日目となります。熊本県内で最も冷え込んだのは、あさぎり町で氷点下6.6度、阿蘇市乙姫で氷点下5.5度、人吉市でも氷点下3度まで下がりました。寒気が居座っていると