元HKT48で女優の田中美久（24）が1日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。3月9日に発売する3rd写真集「ぜんぶ、ほんと」の撮影で訪れたポルトガル・リスボンでのオフショットを投稿した。インスタグラムでは「2月」と題し、体にフィットしたボディーラインが際立つピチピチ黒ニットトップスにデニムコーデで、リスボンの街並みを満喫する様子をアップした。「写真集発売日まで約1ヶ月〜！楽しみッ」と心境をつづり、