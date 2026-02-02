パレスチナ・ガザ地区とエジプトの境界にあるラファ検問所がおよそ1年8カ月ぶりに再開しました。【映像】1年8カ月ぶりに再開したラファ検問所イスラエル軍は1日、ガザ地区南部とエジプトとの境界にあるラファ検問所が再開したと明らかにしました。ただ、1日は検問所の運用を確認するのみで人の移動は2日から実施するとしています。ガザ地区に入れるのは、2023年10月の戦闘開始以降にガザを離れた人でエジプトへの入国も重い