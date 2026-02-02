「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・石垣島を訪れた様子を投稿した。「SUPER GTチャンピオン特典の"seven×seven石垣"の宿泊ご招待に、36号車チームのメンバーとしてわたしもご一緒させて頂きました」と報告。スカイブルーの晴天に、エメラルドグリーンの海を背に、ショッキングピンクのトップスを着た笑顔ショット