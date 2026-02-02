井上尚弥（左）と無敗王者のまま引退したクロフォード photo by Getty Images前編：「モンスター」井上尚弥のPFPの位置付けと2026年展望【無敗王者の華麗な幕引きか？年間４度のタイトル防衛か？】2025年の年末から年明けにかけて、アメリカのボクシング界でもこれまで以上に"Naoya Inoue"の名前を耳にする機会が多かった。この時期、主要メディアをはじめ、各ボクシング媒体が発表する年間表彰の選定が続いたからだ。現地１