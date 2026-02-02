元オリックス・福田周平インタビュー（後編）内野から外野へ。レギュラーから競争の渦へ。福田周平は、プロ野球という厳しい世界で、常に「変わること」を選び続けてきた。全力プレーの裏にあった思考、ケガをネガティブに捉えなかった理由、そして小柄な体でプロに挑み続けた意味。勝利の陰で、自分自身と向き合い続けた８年間を振り返る。2022年9月30日のロッテ戦でサヨナラバントヒットを決めてソフトバンクの優勝を阻止し、