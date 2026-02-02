元オリックス・福田周平インタビュー（前編）プロ通算677試合出場。オリックス一筋で、2025年シーズン限りで現役を終えた福田周平は、小兵ながらにも「全力でプレーする」姿で多くのファンに愛された選手だった。2017年のドラフト会議で3位指名を受けてプロ入り。オリックスのリーグ3連覇（2021〜23年）、外野手転向でゴールデングラブ賞。記憶に残る名バイプレーヤーとして活躍した福田に、８年間のプロ野球人生を振り返っても