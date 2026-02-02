誰もが憧れた映画『プラダを着た悪魔』（2006）20年ぶり待望の続編『プラダを着た悪魔2』より、“新予告編の予告編”が公開された。 アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、そしてエミリー・ブロントもスタンリー・トゥッチも帰ってくる！前作では、ファッション誌「ランウェイ」で働くことになったアンドレアが、完璧主義のカリスマ編集長ミランダのもとで揉まれながら成長していく姿が描かれた。華やかな業