日本ハムは2日、2軍キャンプ地の沖縄・国頭で今季初実戦となる紅白戦(特別ルール)のスタメンを発表した。若手中心で紅組は野村佑希内野手が、「1番・一塁」で先発し、白組は今季から二塁本格挑戦する吉田賢吾捕手が「4番・二塁」で先発出場する。メンバーは以下の通り。紅組(先攻)1番・一塁野村2番・中堅矢沢3番・三塁奈良間4番・左翼今川5番・遊撃山県6番・右翼宮崎7番・二塁細川8番・捕手進藤投手は松岡(2回)