２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、松江新報の梶谷（岩崎う大）の記事のせいで、トキ（高石あかり）を見る世間の目が一気に変化してしまう。この日の「ばけばけ」では、ついに松野家が借金完済。銭太郎（前原瑞樹）は「だらくそが」と毒づき、もう借金を取り立てられないことを残念がる。松野家では、銭太郎も一緒に借金完済パーティーを開く。そこへいつものように梶谷がやってくる。借金完済のパーテ