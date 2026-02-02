動画にBGMを付けるとなると、編集アプリを開いて音楽を選び、タイミングを合わせて……と、意外と手間がかかるものです。「ちょっと音楽を入れたいだけなのに」「編集するほどでもない」……そんな場面、ありませんか。実はiPhoneには、編集アプリを一切使わず、撮影するだけでBGM入り動画が完成する裏技が用意されています。知っているかどうかで、動画づくりの手軽さが大きく変わる方法です。【その他の画像・さらに詳しい元