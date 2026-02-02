中国工業情報化部は2月1日、中国造船業の最新データを発表しました。それによると、2025年の中国造船業は主要3指標で世界をリードし、16年連続で世界一をキープしました。データによると、2025年の中国の造船竣工量は前年比11．4％増の5369万DWT（載貨重量トン）で、世界全体の56．1％を占めました。新造船受注量は1億782万DWTで、世界全体の69％を占めました。昨年12月末時点での手持ち受注量は前年比31．5％増の2億7442万DWTで、