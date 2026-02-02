◆ 前回大会では4戦2発＆OPS1.500ニューヨーク・メッツのフアン・ソト外野手（27）が今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として参戦すると現地時間1日、同代表公式Xが発表した。ソトは2018年にナショナルズでMLBデビュー。通算244本塁打を放ち、2020年から6年連続でシルバースラッガー賞を獲得している。昨季オフに北米スポーツ史上最高額となる15年総額7億6500万ドルでメッツに