日本株市場は方向感に乏しい展開か 名実ともに2月相場入りとなる今週の日本株市場は、8日の衆院選投開票を控え、方向感に乏しい展開となりそうである。選挙結果を見極めたいとの思惑から、積極的な売買が手控えられやすく、メディア各社の情勢調査や金利・為替動向、個別企業の決算内容に反応しながらも一進一退の推移が続くだろう。 為替と国内外で本格化する決算に注目 注目点の一つは為替である。米金融政策を巡っては、ウォ