ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、戦闘終結に向けたアメリカ・ロシアとの三者協議について、4日と5日に行われる予定だと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は1日、SNSで、ウクライナ・アメリカ・ロシアの代表団による三者協議について「4日と5日にアブダビで行われる」と明らかにしました。三者協議は先月に続き1日にも行われる予定でしたが、日程が繰り下げられた形です。開催地は前回と同じUAE＝アラブ首長国連邦のアブ