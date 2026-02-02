人気中華のひとつ『えびチリ』。お店のような、プリッとしたえびの食感とおいしさは、なかなか家庭ではできないもの……、と思っていませんか。えびの下処理と加熱時間に注意すれば、えびのうまみとプリプリ感を最大限に味わえる、とってもおいしい『えびチリ』が作れますよ！【必ずおいしく！ のコツ】プリプリ食感のえびを堪能するには、加熱時間は最小限に。焼きすぎない、煮すぎないのが鉄則！えびはさっと焼いて取り出してお