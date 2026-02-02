２日の東京株式市場は強弱観対立もやや買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２５２円高の５万３５７５円と反発。 前週末の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下値を探る動きとなったが、外国為替市場で１ドル＝１５５円台前半まで急速にドル高・円安が進んでいることは輸出セクターなどを中心に追い風として働いている。８日に投開票される衆院選で自民党が過半数を確保する勢いと伝わっ