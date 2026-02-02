ロッテの春季1軍キャンプは2日、宮崎県都城市で2日目を迎え、アリーワークがスタートした。上田や宮崎、小川らが都城運動公園パイの実ドームで（屋内競技場）で打撃練習、藤原、安田らがウエートトレーニングに汗を流した。