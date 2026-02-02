“どげんかせんといかん”との思いで4年目の高卒ドラ1が宮崎で自主的に動き出した。ソフトバンクのイヒネ・イツア内野手（21）が2日、宮崎春季キャンプ2日目からアーリーワークを始めた。「けっこう早く起きましたよ。何とかしないといけないのでね。あすも朝から、またやります」と早朝室内打撃練習後に笑っていた。ポテンシャル抜群、規格外の身体能力との肩書きを引っさげて22年ドラフト1位で入団し、4年目で初のキャンプ