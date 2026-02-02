Ｊ１町田はアカデミーの２０２６年の新体制を発表した。新たに加わった森村昂太ユースコーチ（３７）、喜山康平ジュニアコーチ（３７）がこのほど、取材に応じ、加入の経緯と意気込みなどを語った。東京・小平市出身の森村氏はＦＣ東京の下部組織を経てトップチームに昇格。その後、６季所属した町田で１７５試合に出場するなどＪリーグ通算で３５０試合以上を経験している。引退後は２４年からＪＦＬクリアソン新宿のＵ−１５