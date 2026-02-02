日本パレットプールはカイ気配を切り上げている。同社は１月３０日の取引終了後、日本パレットレンタル（東京都千代田区）が日パレットに対し、完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表。買付価格は１株２５１０円で、日パレットの株価はこれにサヤ寄せする動きを見せている。 買付期間は２月２日から３月１７日まで。買付予定数の下限は７８万７２００株で、上限は設定しない。ＴＯＢ成