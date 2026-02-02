日本ゼオンが続伸している。１月３０日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３０５億円から３１０億円（前期比５．７％増）へ、純利益は２８０億円から３１５億円（同２０．２％増）へ上方修正したことが好感されている。 エラストマー素材事業において原料価格下落に伴う販売価格下落の影響を受け、売上高は４１５０億円から４０７５億円（同３．１％減）へ下方修正したものの、高機能材