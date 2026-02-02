日本電設工業が急動意。電気工事会社で鉄道工事に強く、主要顧客がＪＲ東日本グループで安定した売上高基盤を有する。業績はＪＲ関連の工事が高水準なほか、民間の大型設備投資需要などを取り込み、利益面で会社側の計画を大きく上回る状況となっている。 前週末１月３０日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の１７６億６０００万円から２２２億７０００万円（前期比２４％増）に