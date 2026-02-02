スパークス・グループが急反発し昨年来高値を更新している。１月３０日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期の期末一括配当予想を９０円にすると発表しており、前期（６８円）比２２円の増配となることが好感されている。 同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、営業収益１３６億８４００万円（前年同期比５．７％増）、営業利益６０億６２００万円（同１３．８％増）、純利益４