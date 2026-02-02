フーバーブレインが急騰、一時１２％高の９４５円まで駆け上がり、昨年８月以来の４ケタ大台を意識させる流れとなっている。サイバーセキュリティー関連企業で、自社開発のエンドポイントソフトなどによる情報セキュリティー対策で優位性を持つ。また、世界的にＡＩエージェントの普及が本格化するなか、２９年度までの中期経営計画でエンドポイントセキュリティーツールのＡＩ