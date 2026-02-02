【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Da-iCEが1月14日にリリースしたアルバム『TERMiNaL』より、収録曲「Try&Groove」のMVが公開された。 ■工藤大輝が担当したスタイリングに注目 「Try&Groove」は、アルバムに収録されたメンバーによるユニット曲のひとつで、普段はDa-iCEのパフォーマーとしてグループを支える工藤大輝・岩岡徹・和田颯の3人が作詞曲、歌唱に至るまでを手掛けた。