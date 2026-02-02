洋風みそスープ材料（3人分）豆腐（絹）：1丁玉ねぎ：1/2個長ねぎ：1本豚薄切り肉：120gしょうがチューブ：4cmコンソメ（キューブ）：1個みそ：大さじ2水：500ml調理工程1具材を切る。（長ねぎ：斜め切り／玉ねぎ：薄切り／豆腐：さいの目切り）2耐熱ボウルに、?・豚肉・コンソメ・水・みそ・しょうがチューブを入れたら、ラップをして、電子レンジ（600W）で12分ほど加熱する。3全体を混ぜ合わせてできあがり。和風ジャーマンおい