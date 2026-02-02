ウクライナ当局によると、鉱山労働者を乗せたバスが標的となった/State Emergency Service of Ukraine（CNN）ウクライナ南東部ドニプロペトロウシク州で2月1日、ロシアの無人機がバスを攻撃し、少なくとも12人が死亡したほか、8人が負傷した。地元当局が明らかにした。ウクライナ最大の民間電力会社DTEKによると、ロシアは同州の石炭鉱山に対して「大規模な攻撃」を実施した。勤務を終えた鉱山労働者を乗せたバスが攻撃されたとい