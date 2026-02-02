別府大分毎日マラソン別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、箱根駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した黒田朝日（4年）が2時間7分3秒で3位に入った。昨年の世界選手権東京大会代表の28歳・吉田祐也（GMOインターネットグループ）にはわずかに及ばず、自身2度目のフルマラソンを走破。一方でレース後には学生らしい一面を覗かせた。気温10.0度。黒田は青学大の先輩でもある