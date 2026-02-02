日本ハムは２日、２軍のキャンプ地、沖縄・国頭で初の紅白戦を行う。野村、矢沢、吉田らが１軍から参加する。５イニングの特別ルールでスタメンは以下の通り。先攻紅組１（一）野村２（中）矢沢３（三）奈良間４（左）今川５（遊）山県６（右）宮崎７（二）細川８（捕）進藤投手松岡―畔柳―福田後攻白組１（三）明瀬２（右）阪口３（遊）上川畑４（二）吉田５（中）星野６（左）山口７（指）藤田大８（捕）清水優９（一）浜田