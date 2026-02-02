今日2日の関東地方は変わりやすい天気で、午後3時頃からは南部を中心ににわか雨やにわか雪の可能性があります。局地的には雷を伴う見込みです。念のため雨具を今日2日(月)の関東地方は、大気の状態が次第に不安定になります。日差しは届きますが、午後3時前後からは南部を中心に所々で雨雲が湧くでしょう。お出かけの時に晴れていても、急な雨に備えて傘を持っておくと良さそうです。局地的には、雷を伴って雨脚が強まるでしょう。