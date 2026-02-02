2月3日は「節分」です。節分といえば豆まきと並んで楽しみにされるのが「恵方巻き」。一年の健康や幸運を願って食べる行事食ですが、ただ食べるだけでなく、親子で一緒に作ることで食育の機会にもなります。そこで今回は、管理栄養士で上級食育アドバイザーの板垣好恵さんに、恵方巻きを自宅で作るときのポイントや、子どもと一緒に楽しむメリットを聞きました。【えっ！】分かりやすい！子どもと「恵方巻き」を作るコツを写真