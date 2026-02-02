警察が「平和の少女像」の撤去デモを行った極右系市民団体「慰安婦法廃止国民行動」のキム・ビョンホン代表を3日に召喚調査すると予告した中、李在明（イ・ジェミョン）大統領は1日、同団体に向けて「獣は人間に戻すか、隔離しなければならない」と強く批判した。この日、李大統領はX（旧ツイッター）に関連記事を共有し、キム代表と同団体に向けて「顔は人間だが心は獣、人を害する獣は人間に戻すか、隔離しなければならない」と