アーセナルに所属するウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコが、ノッティンガム・フォレストへの期限付き移籍を終了し、アヤックスに完全移籍した。1日にアヤックスなどが発表し、背番号は「47」に決定した。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アヤックスはアーセナルに対し、移籍金150万ユーロ（約2億7600万円）を支払うという。また、オランダ紙『デ・テレフラーフ』ではアヤ