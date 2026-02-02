ロックバンド「LUNA SEA」のギタリスト・SUGIZO（56）の公式サイトが2日までに更新され、パーソナリティーを務めるラジオ番組、Fm yokohama「Rebellmusik」について、1日および8日放送をバンド「NONA REEVES」の西寺郷太（52）が代役出演すると発表した。サイトでは「SUGIZOがDJを務めているラジオ番組、Fm yokohama『Rebellmusik』。現在、SUGIZOが信頼するアーティストの皆様に進行をお願いし、特別な形態にて放送しております