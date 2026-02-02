■医療、年金、介護の財源となる消費税1月23日、高市首相は衆議院解散に踏みきった。その背景には、高市政権の支持率が高いうちに選挙で議席を増やして、独自の政策運営を行いやすくするとの読みがあるのだろう。各党の政策を見ると、注目は消費税率の引き下げだ。そもそも、国民の社会保障（医療、年金、介護、失業保険）の財源を確保するため、消費税率を導入し、徐々に税率を引き上げてきた。特に、2019年10月、消費税率10％へ