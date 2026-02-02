“可愛い”だけじゃ満足できない夜に選びたいのが、PyunA.が手がけるランジェリーブランド「Enfel」。天使と悪魔、相反する魅力を併せ持つ世界観で、女性の内に秘めた感情をそっと引き出します。今回登場したDEVIL LINEは、刺激的でありながら知性と品を忘れないデザインが魅力。自分でも気づかなかった新しい一面に出会える、特別なランジェリーです♡ DEVIL LINEが誘う二面性 「Enfel（エンフェル）」は“A