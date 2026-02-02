トランプ政権がイランへの軍事介入を示唆し圧力を強める中、今週後半にも会合が実施される可能性がでてきました。【映像】空母打撃群の様子アメリカのニュースサイト「アクシオス」は1日、政府高官の話として、トランプ政権が複数のルートを通じて、合意に向けた交渉のため、会合の用意があるとイラン側に伝えたと報じました。ガザ地区の停戦を仲介したエジプトやカタール、トルコが、ウィトコフ中東担当特使とイラン高官の